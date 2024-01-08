Що подивитись з дорослого аніме — Technolyze

Шановні друзі, наш Катрусин кінозал повертає своїх глядачів в нульові роки, та в один з найбільш незвичних проектів аніме 18+.

Цей серіал має діаметрально протилежні оцінки критиків, та я вважаю його вартим уваги з багатьох причин.

В 2003 році ще практично невідомий в Японії аніматор Хіросі Хакамасі на мінімальному бюджеті в артхаусній студії Madhouse зняв серіал Texhnolyze (Технолайз). Це…, ну як би мовити — фінальна крапака в розвитку ідеології пізднього кіберпанку. Абсолютно авторська робота на хвилі популярності філософської апокаліптики.

«Технолайз» поєднує в собі мікс з неонуару, кіберпанку, дизельпанку (зовсім трошки) та темної готики. Фільм про безнадію загалом, безнадію майбутнього.

Це строго 18+ , також вас чекає незвична манера анімаціїї, нелінійний монтаж, величезна кількість різного саунду, та.., можливо ви вимкнете це шоу ще на середині. Але я рекомендую — не вимикати.

Події на протязі всього серіалу розвиваються повільно, іноді пришвидшуючись до максимуму на декілька хвилин.

Історія відбувається в просторі між містом покидьків Люкс, та містом «золотого мілліарду» Класс. Жителі Классу контролють населення Люксу за рахунок технологій та принципу «розділяй та володій». Але ця стратегія призводить до поступової деградаціїї цінностей і в Люксу.

В сюжеті діють три рівноцінних герої — молодий кіборг-боець, який абсолютно себе не контролює, шеф найбільшого мафіозного клану в Люксі, та резидент-спецназівець з Класу.

Останній є «людиною без мети», яка просто виконує завдання, розуміючи в той же час, що люди еліти вже приречені.

Найбльш розумною та зваженою персоною залишається босс мафії, який розуміє в свою чергу, що всі массові кримінальні заворушення в Люксі ініціюються резидентами з Класу. Але пройти через «ворота» в Клас, щоб вирватись,або якось вплинути на еліту — неможливо, тому й намагання врятувати та стабілізувати життя в Люксі вцілому безнадійні. По факту, жорстокий та розсудливий мафіозі є можливо найбільш позитивним персонажем цього готичного кібер-панку.