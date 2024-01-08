Сили оборони знищили 13 артсистем і 440 окупантів за добу Золотий глобус 2024: у США оголосили переможців кінопремії » У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів Уранці, 7 січня, росіяни вдарили по центру Херсона. Двоє людей загинуло, ще 5 поранено. Пошкоджено житлові квартали, критичну інфраструктуру й територію заводу Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram. «Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік», — зазначили в адміністрації. Чоловіка госпіталізували. Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що обстріл стався близько 9-ї години ранку. Чоловіка врятувати не вдалось, оскільки він отримав поранення, несумісні з життям. «Близько години тому він отримав поранення. Був ушпиталений, медики намагалися врятувати чоловіка, але ушкодження виявилися несумісні з життям», — пояснив він. Мрочко додав, що сьогодні росіяни декілька разів обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.