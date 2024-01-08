У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
«Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік», — зазначили в адміністрації. Чоловіка госпіталізували.
Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що обстріл стався близько 9-ї години ранку. Чоловіка врятувати не вдалось, оскільки він отримав поранення, несумісні з життям.
«Близько години тому він отримав поранення. Був ушпиталений, медики намагалися врятувати чоловіка, але ушкодження виявилися несумісні з життям», — пояснив він.
Мрочко додав, що сьогодні росіяни декілька разів обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.
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