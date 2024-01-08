 
«  
  »

У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

«Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік», — зазначили в адміністрації. Чоловіка госпіталізували.

Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що обстріл стався близько 9-ї години ранку. Чоловіка врятувати не вдалось, оскільки він отримав поранення, несумісні з життям.

«Близько години тому він отримав поранення. Був ушпиталений, медики намагалися врятувати чоловіка,  але ушкодження виявилися несумісні з життям», — пояснив він.

Мрочко додав, що сьогодні росіяни декілька разів обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.

8 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  