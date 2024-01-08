Від чого залежить ціна iPhone 13 Pro бу? У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів » Сили оборони знищили 13 артсистем і 440 окупантів за добу Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 440 окупантів, 14 ББМ, 13 артилерійських систем та 9 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали: особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,

танків − 6 031 (+9) од,

бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,

артилерійських систем − 8 666 (+13) од,

РСЗВ − 953 (+2) од,

засобів ППО − 638 (+1) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,

крилатих ракет − 1787 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,

спеціальної техніки − 1 328 (+1) од. Дані уточнюються.