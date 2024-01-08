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Сили оборони знищили 13 артсистем і 440 окупантів за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 440 окупантів, 14 ББМ, 13 артилерійських систем та 9 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,
  • танків − 6 031 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,
  • артилерійських систем − 8 666 (+13) од,
  • РСЗВ − 953 (+2) од,
  • засобів ППО − 638 (+1) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,
  • крилатих ракет − 1787 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,
  • спеціальної техніки − 1 328 (+1) од.

Дані уточнюються.

8 января, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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