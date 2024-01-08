Від чого залежить ціна iPhone 13 Pro бу?

З появою нових моделей iPhone вартість більш ранніх серій зменшується. Отже, є можливість вигідно купити «яблучний» смартфон бу. Але чому одні пристрої коштують дешевше за нові буквально на кілька тисяч гривень, а інші – можливо, й в 2 рази дешевше? Логічно, що ціна айфонів залежить від покоління: одна справа – це купити модель, які вже 4 або 5 років, та інша, якщо це більш новий iPhone 13 Pro бу. Від чого залежить його ціна, та загалом вартість вживаних телефонів Apple, розповідають спеціалісти «ЯК НОВИЙ», інтернет-магазину вживаної техніки з Харкова.

Від чого залежить ціна бу смартфона Apple?

Перед продажем в магазині «ЯК НОВИЙ», кожен Айфон 13 Про бу (та будь які інші пристрої) проходять експертизу та діагностику. Її результати є основною, що визначає реальну вартість девайсу. Оскільки дана модель є відносно новою, її ціна нижча близько на 5-15%. Далі переходимо до характеристик.

Об’єм пам’яті. Пам’ять смартфона для багатьох покупців є ключовим фактором у виборі моделі. Саме на місткість сховищ даних звертають увагу, оскільки програми, ігри, фотографії, відео займають багато місця. Чим більше пам’яті, тим iPhone 13 Pro бу дорожче. Власне, як і новий гаджет. Зовнішній стан. Важливий фактор – стан корпусу: присутність на ньому відколів, подряпин та інших дефектів, які з’явилися під час експлуатації гаджета, зменшують його вартість. Дисплей. На захисному склі та самому екрані не повинно бути тріщин, подряпин, сколів, темних ділянок. Усі ці дефекти знижують ціну апарату, але й привабливість зовнішнього вигляду. Працездатність телефону. Перед тим, як купити Айфон 13 Про бу, перевірте його динаміки, відгук сенсора, роз’єм для навушників. Все має стабільно працювати.

Не менш важливо уточнити у продавця, чи проводились із пристроєм будь які ремонтні маніпуляції. Можливо, його батарея зношена та була замінена на нову, чи мало місце намокання системи, про що свідчить індикатор зі зміненим кольором. Щодо зарядки, то акумулятор, що ще має непоганий ресурс, містить до 80% від свого початкового потенціалу, а кількість циклів заряджання не має перевищувати 500. Перевірте це за допомогою спеціальної програми або в налаштуваннях iPhone 13 Pro бу.

Окрім згаданих факторів, при оцінці смартфонів Apple також враховується наявність коробки та технічної документації, комплектація апарату та встановлення iCloud. Якщо є всі комплектні папери та фул пак на гаджет, його вартість буде вищою ніж на пристрій без «рідного» упакування.

iPhone 13 Pro бу та гарантія

Якщо смартфону менше 1 року, навіть бу Apple має офіційну гарантію. Але ми говоримо про модель 2021 року, термін гарантії якої сплив. Отже, говорити про офіційне забезпечення технічно у випадку поломки гаджета немає сенсу. Проте не з «ЯК НОВИЙ». Магазин бу техніки з Харкова дає короткострокову гарантію на всі товари. Тому, якщо вживаний Епл зламається в рамках гарантії, його можна поміняти або повернути гроші. В асортименті не лише айфони бу, а й вітринні варіанти, тобто такі, що не були в користуванні, а виконували роль демонстраційних в магазині електроніки. Отже, майже нові!