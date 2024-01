У неділю РФ випустила по Херсону 16 снарядів Унаслідок ворожої атаки у Кривому Розі зруйновано приватний будинок, під завалами можуть перебувати троє людей — МВС » Золотий глобус 2024: у США оголосили переможців кінопремії В ніч на 8 січня в Лос-Анджелесі журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 81-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій «Золотий глобус» Про це інформує The Guardian. Цьогоріч переможців оголошували у 27 категоріях. До традиційного списку додали дві номінації «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» та «За кінематографічні та касові досягнення». Фільм «Барбі» та серіал «Спадкоємці» претендували на найбільшу кількість нагород — цьогоріч вони мали по 9 номінацій. З лідерами конкурувала кінострічка «Оппенгеймер» та телесеріали «Ведмідь» і «Вбивства в одній будівлі». Загалом цьогоріч фільмами-переможцями стали «Оппенгеймер» у номінації «Драма», «Бідолахи» у номінації «Комедія чи мюзикл», «Ведмідь» у номінації «Комедійний серіал» та «Спадкоємці» у номінації «Драматичний серіал» Найкращим фільмом іноземною мовою стала «Анатомія падіння», лідером серед анімаційних фільмів обрали «Як ти живеш?». Звання найкращого режисера надали Крістоферу Нолану за фільм «Оппенгеймер», а найкращим актором у номінації «Драма» став Кілліан Мерфі, який виконав у цій стрічці головну роль.. Кращим актором драматичного телесеріалу обрали Кірана Калкіна за роль у мінісеріалі «Спадкоємці». Джеремі Аллен Вайт отримав «Золотий глобус» у номінації «Найкращий актор у комедійному серіалі» за гру у «Ведмеді». Найкращий сценарій: «Анатомія падіння» (Жюстін Тріє, Артур Харарі),

Найкраща акторка драматичного фільму: Лілі Гледстоун («Вбивці квіткової повні»),

Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі: Пол Джаматті («Залишені»),

Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі: Емма Стоун («Бідолахи»),

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні–молодший («Оппенгеймер»),

Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф («Залишені»),

Найкраща музика: Людвіг Ґоранссон («Оппенгеймер»),

Найкраща пісня: What Was I Made For? Біллі Айліш («Барбі»),

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення: «Сварка»,

Найкращий актор у драматичному серіалі: Кіран Калкін («Спадкоємці»),

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Сара Снук («Спадкоємці»),

Найкращий актор другого плану в серіалі: Метью Макфейден («Спадкоємці»),

Найкраща акторка другого плану в серіалі: Елізабет Дебікі («Корона»),

Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»),

Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі («Ведмідь»). За кінематографічні та касові досягнення «Золотий глобус» отримала нашумівша стрічка «Барбі». Спеціальна премія за значний внесок у телебачення та премія імені Сісіля Б. Мілля цього року не вручалася.