НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

НАСА и компания Lockheed Martin официально представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quesst.

Новую разработку продемонстрировали участникам презентации, прошедшей 12 января в калифорнийском Палмдейле. Презентация транслировалась на YouTube-канале американского аэрокосмического агентства.

ЧТО ЭТО ЗА САМОЛЕТ?

X-59 – экспериментальный реактивный самолет, разработанный компанией Lockheed Martin. Его ключевой особенностью по сравнению с самолетами-предшественниками является значительно меньшая громкость звукового удара – хлопка, производимого при преодолении звукового барьера. Другие самолеты, достигая сверхзвуковой скорости, издают громкий, похожий на взрыв, рокот. Вместо него X-59 при достижении скорости звука будет, по заявлению НАСА, издавать лишь «тихий стук».

Для того, чтобы сделать полет намного тише, инженерам пришлось сильно модифицировать конструкцию подобных ему самолетов. К примеру, была значительно удлинена носовая часть, из-за чего кабина оказалась «отодвинута» от носа X-59. Из-за такой конструкции кабина оказалась лишена переднего лобового стекла, поэтому пилоты X-59 будут использовать технологию eXternal Vision System (XVS) – систему внешнего видения, позволяющую при помощи камеры передавать изображение впереди самолета на экран в кабине.

ПОЧЕМУ «ТИХИЙ СВЕРХЗВУК» НАСТОЛЬКО ВАЖЕН?

В 1973 году Федеральное управление авиацией ввело запрет для летательных аппаратов невоенного назначения на сверхзвуковые полеты над сушей, а также вдоль береговой линии.

Введению запрета способствовало общественное давление – американцев беспокоили полеты сверхзвуковых самолетов и сопровождающие их громкие хлопки над населенными пунктами. При этом существующие на тот момент авиационные технологии не могли предложить конструкторского решения, которое могло бы смягчить воздействие звуковых ударов.

Запрет пятидесятилетней давности стал законодательным решением этой проблемы, тогда как X-59 должен стать решением технологическим.

Самолету предстоит совершить тестовые полеты над жилыми районами, чтобы специалисты могли оценить, как люди на земле реагируют на громкость звукового удара. Лишь после этого НАСА передаст данные регулирующим органам (в частности, Федеральному управлению гражданской авиации), для получения разрешения на коммерческие полеты.

РАЗВЕ X-59 НЕ ПОКАЗЫВАЛИ В 2023?

Незаконченный самолет действительно уже попадал в объективы в августе 2023 года.

И хотя тогда публика увидела лишь неокрашенный экземпляр (зеленого цвета, а не в фирменной белой ливрее с синими и красными полосами), основные внешние детали самолета были хорошо различимы.

Помимо прочего, речь идет об особой форме крыла и 11-метровый «нос» Х-59 – одна из особенностей конструкции, которая поможет уменьшить силу звуковой волны.

ДЛЯ НОВЫХ САМОЛЕТОВ ВСЕГДА УСТРАИВАЮТ ПРЕЗЕНТАЦИИ?

Презентация формата aircraft rollout – то есть церемония, в ходе которой самолет выкатывают для показа публики – для авиастроителей не редкость.

Важность подобных презентаций нередко обусловлена той ролью, которую новая разработка может сыграть в аэрокосмической и многих других отраслях.

Впервые американский самолет удостоился громкой презентации в 1959 году: им стал первый в истории самолет с ракетным двигателем X-15. На тот момент этот самолет олицетворял будущее суборбитальной космонавтики и гиперзвуковых полетов.

Надежды американской общественности на него оправдались: X-15 впервые доставил американских пилотов в космос на борту самолета, а также установил рекорд скорости, с которой пилот самолета когда-либо перемещался в пространстве. Презентация такой важной разработки проходила с большой помпой: на ней присутствовала целая толпа зрителей, и даже Ричард Никсон, тогда вице-президент США.

Другой примечательный пример «выкатки» летательного средства произошел в 1976 году. На презентации космического корабля «Энтерпрайз» (Enterprise), положившему начало амбициозной программе «Спейс Шаттл» (Space Shuttle), были приглашены актеры «Звездного пути» (именно в честь звездолета из этого культового сериала и был назван прототип «Шаттла»).

Среди присутствующих был и Джин Родденберри – создатель «Звездного пути». На этой неделе прах скончавшегося в 1991 году Родденберри отправился в космос на борту модуля Peregrine.

Для создателей и заказчиков новой техники презентация – это большое событие, подводящее итог многолетних и зачастую крайне дорогостоящих трудов.

«Для команды, некоторые из которых работали над самолетом с момента создания первой комплектующей детали, презентация X-59 станет особенным моментом», – сказала проджект-менеджер НАСА Кэтрин Бам.