Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб.
- танків ‒ 6065 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од.
- артилерійських систем – 8728 (+18) од.
- РСЗВ – 957 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 646 (+4) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12) од.
- крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од.
- спеціальної техніки ‒ 1345 (+6) од.
Leave a Reply