В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 » Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень між російськими окупантами і українськими захисниками. Зокрема, Сили оборони відбили найбільшу кількість атак РФ на Мар’їнському напрямку і ліквідували ще 700 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб.

танків ‒ 6065 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од.

артилерійських систем – 8728 (+18) од.

РСЗВ – 957 (+0) од.

засобів ППО ‒ 646 (+4) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12) од.

крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од.

спеціальної техніки ‒ 1345 (+6) од.