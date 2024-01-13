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Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб.
  • танків ‒ 6065 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од.
  • артилерійських систем – 8728 (+18) од.
  • РСЗВ – 957 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 646 (+4) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12) од.
  • крилатих ракет ‒ 1806 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1345 (+6) од.
13 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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