В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи

Про це поінформували начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Петро Андрющенко.

«В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!» — повідомила Галіціна.

За словами Андрющенка, дим підіймається з району комендатури та з боку Приморської площі.

Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Крім того, як повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя, звуки вибухів зранку пролунали і в місті на Донеччині. Там окупанти застосовували протиповітряну оборону.

«Маріуполь. Гучно. Спостерігаємо за роботою ворожої ППО. Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови.

Ох, дарма русня розбурхала зрання всю країну. Бердянськ. Тепер Маріуполь. І це лише ранок ;)», — написав Андрющенко.

Згодом він додав про ще один вибух у Кальміуському районі Маріуполя. У районі промзони виникла пожежа.