Касові збори «Аквамена 2» за 4 тижні перевищили весь світовий прибуток DC за 2022 рік

Про це пише Screen Rant.

Фільм Джеймса Вана «Аквамен і загублене королівство» зібрав у світовому прокаті $396,2 млн, наблизившись до позначки в $400 млн і перевершивши фільм DC 2022 року «Чорний Адам».

«Аквамен 2» не мав такого фінансового успіху, як перший фільм «Аквамен», який зібрав у світовому прокаті понад $1 млрд під час прокату в кінотеатрах у грудні 2018 року та на початку 2019 року.

«Аквамен» став найкасовішим фільмом у DC Extended Universe (DCEU), і, враховуючи успіх його сиквелу, так і залишиться ним. Покази другої частини фільму наразі тривають у кінотеатрах.

Останній фільм DC, який вийшов у 2022 році, — «Чорний Адам» зібрав у світовому прокаті $393,5 млн за весь час показів. І Джейсон Момоа, і Дуейн «Скеля» Джонсон мають велику популярність на багатьох закордонних ринках. В історії DCEU було багато злетів і падінь протягом багатьох років, але Аквамен у виконанні Момоа залишався одним із найулюбленіших персонажів, тож його присутність у будь-якому фільмі DC була успішним доповненням стрічки. У «Скелі» багато шанувальників, але оскільки Чорний Адам став новим персонажем для DC у фільмі 2022 року, не було такого рівня успіху.