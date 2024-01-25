Спецслужби Угорщини заявили про підготовку військового перевороту в країні

Спецслужби Угорщини знищили угруповання «Скіфська Угорщина», що готувала збройне захоплення влади, заявили в поліції Угорщини.

Про це повідомило Національне слідче управління поліції з надзвичайних ситуацій.

В результаті операції було затримано 11 осіб, з яких 8 пройшли допити.

Спецоперація пройшла в кількох містах одночасно, включаючи Веспрем, Пешт, Зал, Бач-Кішкун та Будапешт. Майже 150 поліцейських провели затримання та обшуки у 10 населених пунктах. Проти 11 осіб було вжито заходів затримання, з них 8 — 7 чоловіків та 1 жінка пройшли допити.

Поліція додала, що у листопаді 2023 року на відеохостингу було опубліковано відео, в якому члени угруповання повідомляли про збір національних військових частин для Скіфської Угорщини. Вони планували заарештувати колишніх і нинішніх урядовців і, при спротиві, сформовані військові частини угруповання мали вступити в боротьбу з поліцією.



Вранці 24 січня радикали заарештували.

Під час обшуків слідчі виявили у кількох місцях холодну зброю, боєприпаси, автомати АК, газову та сигнальну зброю, а також зброю з гумовими кулями та пневматичну зброю.

Серед конфіскованих предметів є також різні документи, що заперечують існування угорської держави, а також документи, пов’язані з організацією Szkíta Magyarország. Співробітники ННІ також виявили документи, видані компанією своїм членам. До них входили посвідчення особи, дозволи на рух і навіть документи, що підтверджують дипломатичний імунітет. Поліція також конфіскувала ІТ-пристрої та електронні дані членів організації з метою отримання додаткових доказів.