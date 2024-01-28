США впервые за 15 лет возможно разместят ядерное оружие в Великобритании в ответ на растущую угрозу со стороны России

По оценке The Telegraph, документы в базе данных закупок министерства обороны США свидетельствуют о планах вернуть ядерные боеголовки на авиабазу Лейкенхит в Саффолке. Они находились там до 2008 года, но потом Пентагон вывез их, посчитав, что угроза холодной войны со стороны России уменьшилась, пишет издание.

Возвращение оружия в Великобританию является частью масштабной программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов по всему миру в рамках подготовки к потенциальной эскалации боевых действий, полагают СМИ. Россия ранее заявляла, что если США разместят оружие в Великобритании, это будет расценено как эскалация и вызовет ответные меры, сказано в статье.

Пентагон не подтвердил, что планирует размещать ядерное оружие в Великобритании. «США регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках. Несекретные административные бюджетные документы часто сопровождают такую ​​деятельность. Эти документы не содержат прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования», – цитирует The Sun представителя ведомства.