Ексрадник з питань нацбезпеки США Болтон закликав завдати прямого удару по Ірану

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон закликав адміністрацію Байдена завдати прямого удару по Ірану, щоб «послати сигнал»

Про це він заявив у інтерв’ю на телеканалі CBS News, передає The Hill.

Болтон наголосив, що удари у відповідь, завдані американськими військовими в п’ятницю, були «правильним рішенням», але, на його думку, «цього було недостатньо».

«Вони оголосили червону лінію проти будь-яких цілей всередині своїх кордонів, — наголосив Болтон. — Вони перетнули американську червону лінію, вбиваючи американців, і поки ми не перетнемо їхню червону лінію, вони не будуть розглядати це як серйозну проблему».

Він додав, що в Ірані є багато цілей: бази Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), системи протиповітряної оборони та інші, знищення яких могло б стати сигналом.

«Якщо іранський уряд цього не зрозуміє, ми можемо надіслати ще більше повідомлень», — зазначив ексрадник з питань нацбезпеки США.

Болтон заявив, що підхід, обраний США, був «просто недостатньо значною відплатою».

Він також розкритикував адміністрацію Байдена за прояв слабкості «протягом усієї цієї кризи», починаючи з несподіваного вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль 7 жовтня, що спричинило війну в Газі.

Болтон вважає, що підтримувані Єменом хусити атакують кораблі в Червоному морі, що посилає «поганий сигнал» Ірану, Росії та Китаю, і чим більше зволікання з діями, тим «сильніше враження, що адміністрація перебуває в розгубленості».