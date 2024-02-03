Бред Пітт зніметься в останньому фільмі Квентіна Тарантіно

Оскароносний американський актор Бред Пітт зніметься в наступному фільмі культового режисера Квентіна Тарантіно. Про те, що ця стрічка стане для Тарантіно останньою, повідомлялося навесні 2023 року.
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Пітт, який був зіркою останнього фільму Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» (і отримав Оскар за нього) та стрічки «Бесславні виродки», що вийшла у 2009-му, знову попрацює з режисером у стрічці «Кінокритик», повідомляє Variety.
Раніше на Каннському кінофестивалі Тарантіно розказував, що його останній фільм натхненний історією кінокритика з порножурналу 70-х років. Тоді він заявляв, що цей автор був «другорядним критиком» та зосереджувався переважно на «мейнстрімних фільмах»: «Я думаю, що він був дуже хорошим критиком. Він був до біса цинічним. Його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном і тим, ким міг би бути Тревіс Бікл (головний персонаж фільму «Таксист» Мартіна Скорсезе – УП.Культура), якби він був кінокритиком«.
Втім, у Каннах режисер старався оминати деталі свого останнього фільму. «Я не можу розповісти вам [нічого], поки ви не побачите фільм. У мене є спокуса виголосити кілька монологів персонажа прямо зараз, але я не буду цього робити… Ви просто повинні почекати і побачити«, – казав він тоді.
|Пітт та Тарантіно на німецькій прем’єрі «Одного разу в Голлівуді». Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
Повідомляється, що дія «Кінокритика» буде розгортатися у Південній Каліфорнії у 1970-х роках.
Також подейкують, що фільм натхненний життям Полін Кел, покійної авторки журналу New Yorker, яка була однією з найвпливовіших кінокритиків свого часу.
У вересні минулого року стало відомо, що останній фільм Тарантіно отримає субсидію від штату Каліфорнія у розмірі 20,2 млн доларів.
Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду, сценарист та продюсер. Дебютував як режисер з фільмом «Скажені пси» у 1992-му, однак світову популярність йому принесла стрічка «Кримінальне чтиво» (1994). Вона зібрала багато престижних нагород: Золоту пальмову гілку Каннського кинофестивалю, «Оскар», премію BAFTA та «Золотий глобус». Серед інших його відомих робіт: «Вбити Білла» (2003-2004), «Безславні виродки» (2009), «Мерзенна вісімка» (2015) «Одного разу в Голлівуді» (2021).
Раніше режисер оголошував про наміри піти з режисури після завершення роботи над наступним фільмом. «Працювати 30 років, зняти стільки фільмів, скільки я зняв… це довга кар’єра, дуже довга кар’єра, і я віддав їй все, що маю«, – казав він у 2021 році.
«Я вважаю, що це дуже пуристична точка зору. Це точка зору сінефіла, який цінує історію кіно«, – коментував раніше його рішення ще один культовий режисер Крістофер Нолан.
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