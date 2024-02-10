Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника голови Міноборони

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Причиною став його перехід на нову роботу.
Про це повідомив представник парламенту у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
«Кабінетом міністрів України: звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу», – написав Мельничук.
Як відомо, майже рік тому, 14 лютого 2023 року, Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Нагадаємо, вчора видання Zn.ua із посиланням на власні джерела у Міноборони написало, що замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
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