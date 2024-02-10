РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської област Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, — ISW » Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника голови Міноборони Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Причиною став його перехід на нову роботу. Про це повідомив представник парламенту у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. «Кабінетом міністрів України: звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника Міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу», – написав Мельничук. Як відомо, майже рік тому, 14 лютого 2023 року, Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Нагадаємо, вчора видання Zn.ua із посиланням на власні джерела у Міноборони написало, що замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.