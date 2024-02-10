Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, — ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як показує відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.

Водночас нещодавно російські війська досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 лютого, показані підрозділи російської 98-ї дивізії ПДВ, які нещодавно наставали на полях на захід від Бахмута.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).

Також повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 9 лютого.