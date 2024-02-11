Сійярто бідкається, що на угорську владу чіпляють ярлики «друзів Путіна»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що на угорську владу чіпляють ярлики друзів російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив Сійярто під час виступу в Інституті політичних наук Гарвардського університету.

Він заявив, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань, і «ситуація погіршується».

«Якщо ми висуваємо таку вимогу, відповідь полягає не в тому, щоб обговорити це, вивчити, як знайти рішення, а наклеїти на нас ярлик друзів Путіна, пропагандистів Кремля чи, можливо, російських шпигунів», — поскаржився Сійярто.

На думку угорського міністра, якби було місце для раціонального діалогу, взаємна повага і якби «ті, хто постійно говорить про демократію, звертали увагу на тих, чия думка дещо відрізняється від думки більшості, то цих ідеологічних дебатів та стигматизації можна було б уникнути».

Сійярто стверджує, що уряд Угорщини завжди був чесний щодо своєї стратегії та цілей, і це можливо, за його словами, «завдяки унікальній політичній стабільності, що панує в країні».

«Ось як ми можемо дозволити собі говорити те, що робимо, і робити те, що говоримо», — сказав глава МЗС.

Варто зазначити, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина блокує шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.