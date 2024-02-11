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Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об’єднаних сил, ДШВ і сил ТрО

Про це йдеться в указах на сайті президента.

Сухопутні війська

Президент призначив генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Об’єднані сили

Зеленський звільнив Наєва Сергія Івановича з посади командувача об’єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Содолю Юрія Івановича.

Десантно-штурмові війська

Президент призначив Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Миргородського Максима Вікторовича.

Сили територіальної оборони

Указом президент зеленський призначив Плахуту Ігоря Вікторовича командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

11 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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