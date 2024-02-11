Шольц закликав конгрес США ухвалити пакет військової допомоги Україні на $60 млрд » Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об’єднаних сил, ДШВ і сил ТрО 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об’єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО Про це йдеться в указах на сайті президента. Сухопутні війська Президент призначив генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Об’єднані сили Зеленський звільнив Наєва Сергія Івановича з посади командувача об’єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Содолю Юрія Івановича. Десантно-штурмові війська Президент призначив Скибюка Ігоря Анатолійовича командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Миргородського Максима Вікторовича. Сили територіальної оборони Указом президент зеленський призначив Плахуту Ігоря Вікторовича командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.