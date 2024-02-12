Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці – ОСУВ «Таврія»

На Авдіївському напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту, в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу — речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

«Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання, насамперед в Авдіївці, і забезпечити якесь оперативне оточення.

Відбуваються заходи протидії, боєзіткнення. Лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік.

…В останні дні ворог почав залучати до наступальних дій бронетехніку: танки, БМП. Іноді це буває один-два, іноді більше».

Він додав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп.