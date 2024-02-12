За добу Сили оборони ліквідували 10 танків, 6 артсистем та 790 окупантів 20:04 11.02.2024 У Молдові біля молдовсько-українського кордону виявлено фрагменти БПЛА Shahed » Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА. Авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.