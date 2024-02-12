 
«  
  »

Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів

Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

12 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  