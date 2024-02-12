Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень Ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів » За добу Сили оборони ліквідували 10 танків, 6 артсистем та 790 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 41 атаку на Авдіївському напрямку, 32 — на Мар’їнському та ліквідували 790 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно становлять: особового складу – близько 395990 (+790) осіб / persons,

танків – 6416 (+10) од,

бойових броньованих машин – 11977 (+21) од,

артилерійських систем – 9481 (+6) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО – 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),

крилаті ракети ‒ 1882 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7) од,

спеціальна техніка – 1514 (+1)