За добу Сили оборони ліквідували 10 танків, 6 артсистем та 790 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 395990 (+790) осіб / persons,
- танків – 6416 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 11977 (+21) од,
- артилерійських систем – 9481 (+6) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО – 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7) од,
- спеціальна техніка – 1514 (+1)
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