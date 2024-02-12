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За добу Сили оборони ліквідували 10 танків, 6 артсистем та 790 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 395990 (+790) осіб / persons,
  • танків – 6416 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 11977 (+21) од,
  • артилерійських систем – 9481 (+6) од,
  • РСЗВ – 981 (+0) од,
  • засоби ППО – 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 1514 (+1)
12 февраля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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