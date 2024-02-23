Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною

Про пакет допомоги йдеться на сайті данського міноборони.

Вказано, що з його допомогою Данія спільно з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Вони надійдуть в Україну впродовж кількох місяців.

Крім того, у 15-й пакет допомоги від Данії увійдуть радари, комунікаційні прилади, обладнання для дронів від данських компаній, ракети для систем протиповітряної оборони, техніка для розмінування та безпілотники.

«Війна в Україні вступає в третій рік, і тут продовження військової підтримки України є абсолютно вирішальним для результату війни. Тому я щасливий, що у співпраці з близькими партнерами та за широкої підтримки парламенту Данії ми зараз робимо ще один вагомий внесок для українців на полі бою, які борються не лише за свободу України, а й за безпеку всієї Європи», — заявив очільник МЗС Данії.

Водночас DR, посилаючись на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, інформує про підписання між Україною та Данією угоди про надання гарантій безпеки.

У ній вказано, що Данія зобов’язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років. Угода фінансуватиметься з Українського фонду, який наразі оцінюється в 10 млрд доларів.

«Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може передати, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не вистоїть, і тоді можливо не вистоїть і Європа», — заявила прем’єрка.