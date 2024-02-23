Шумер: Після візиту до Києва сенатори-демократи переконуватимуть республіканців у важливості схвалити допомогу Україні

До Києва напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії прибула делегація сенаторів-демократів на чолі із лідером більшості Чаком Шумером.

«Ласкаво просимо до України сенатора Шумера, сенатора Блументаля, сенатора Ріда, сенатора Беннета і сенаторку Хассан. З нетерпінням чекаю на обговорення того, наскільки важлива допомога США для боротьби України за свободу та незалежність», — твітує посолка США Бріджит Брінк.

Нині американські законодавці зустрінуться також із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку», — йдеться у дописі Шумера.

При цьому Шумер підкреслив: «Коли повернемося з України: Ми чітко пояснимо спікеру Джонсону — та іншим у Конгресі, які перешкоджають військовій та економічній підтримці — що саме поставлено на карту тут, в Україні, для решти Європи, для вільного світу». Він також додав, що «Конгрес повинен прийняти сенатський законопроєкт про національну безпеку».

Документ на суму 95,34 мільярда доларів передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю, 9,15 мільярда — на гуманітарні потреби Гази, Західного берега ріки Йордан та України, і 4,83 мільярда доларів — підтримці партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та для стримування агресії з боку Китаю.

Водночас після голосування за цей законопроєкт у Сенаті, де більшість мають демократи, Палата представників, яку контролюють республіканці, за рішенням спікера Джонсона пішла на двотижневі канікули без винесення голосування за законопроєкт.