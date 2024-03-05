ГУР показало момент знищення корабля «Сергій Котов»

Українська розвідка оприлюднила відео з дронів, які потопили російський патрульний корабель «Сергій Котов» — ГУР МОУ
На відео видно, що в операції брали участь кілька дронів.
- Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель «Сергей Котов».
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