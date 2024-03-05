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ГУР показало момент знищення корабля «Сергій Котов»

ГУР показало момент знищення корабля Сергій Котов

Українська розвідка оприлюднила відео з дронів, які потопили російський патрульний корабель «Сергій Котов» —  ГУР МОУ

На відео видно, що в операції брали участь кілька дронів.

  • Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель «Сергей Котов».
5 марта, 2024 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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