Семена кукурузы: особенности выбора, обзор цен, где купить оптом?

Кукуруза является распространенной культурой, которую выращивают на полях. Она отличается высокой урожайностью, неприхотливостью в выращивании и уходе, отличными вкусовыми качествами, питательной ценностью. Но чтобы собрать обильный урожай кукурузы с полей, надо знать, как правильно выбрать посевной материал, на что обратить внимание при покупке.

Особенности выбора семян кукурузы

Выбирая семена кукурузы, цена оптом на которые доступна каждому, внимание стоит уделить:

урожайности;

устойчивости к полеганию;

устойчивости к болезням и вредителям;

сортам;

проценту всхожести;

высоте стебля;

массе семян;

длине качанов;

количеству и массе качанов на стеблях;

выходу масла.

Также при выборе посевного материала важно учитывать климатические условия региона. Семена должны быть адаптированы к ним, так как эта культура чувствительна к температуре воздуха, влаге, длине сезона. Важно обратить внимание и на стойкость к болезням и вредителям, так как это может значительно снизить урожай и потребует дополнительных расходов на покупку пестицидов.

Лучше выбирать семена с высоким уровнем урожайности, выходом зерна и устойчивостью к стрессовым ситуациям (плохим погодным условиям, болезням, вредителям). Эта культура чувствительна к составу грунта, поэтому посевной материал должен быть адаптирован по климатические условия, плодородность почвы.

Важно обратить внимание и на стойкость культуры к полеганию, так как это предотвратит потери при сборе урожая. Если культура выращивается на зерно, очень важно обратить внимание на показатель влагоотдачи. Кукуруза часто страдает разными заболеваниями, которые присутствуют в грунте, и поддается нападению вредителям. Поэтому предпочтение стоит отдать гибридным сортам, устойчивым к этим неблагоприятным факторам.

Стоимость семян кукурузы

На стоимость семян кукурузы влияют разные факторы:

время года закупки посевного материала (перед посевом они обычно дороже, чем зимой);

сорта (популярные сорта стоят дороже);

условия выращивания и требовательность культуры (некоторые гибриды уже адаптированы под климатические условия нашей страны);

свойства и характеристики сортов (урожайность, стойкость к болезням);

производитель: семена от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей стоят дороже, чем продукция неизвестных брендов.

Перед покупкой посевного материала стоит почитать отзывы покупателей, сравнить стоимость.

Где купить семена кукурузы

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