Экс-министр финансов США Мнучин изучает возможность покупки TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он намерен собрать группу инвесторов, чтобы попытаться купить TikTok.

Его заявление появилось через день после того, как Палата представителей проголосовала за запрет популярного приложения для публикации и просмотра видеороликов в США, если китайский владелец не согласится продать его.

Мнучин, работавший в кабинете предыдущего президента Дональда Трампа, заявил CNBC, что TikTok, насчитывающий более 170 миллионов пользователей в США, «должен принадлежать американской компании».

«Китайцы никогда не позволят, чтобы американская компания владела чем-то подобным в Китае», – добавил он.

Мнучин не уточнил, кто еще может войти в группу инвесторов, или во сколько можно оценить TikTok.

Сейчас TikTok является дочерней компанией китайской технологической фирмы ByteDance.

Палата представителей, руководствуясь опасениями, что принадлежность компании и ее использование в США представляют угрозу национальной безопасности, проголосовала за требование продажи приложения 352 голосами за при 65 против.

Судьба законопроекта в Сенате неясна.