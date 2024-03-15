У міжнародну телеверсію Оскару повернуть нагородження «20 днів у Маріуполі»

Американська академія кіномистецтва додасть «20 днів у Маріуполі» до ліцензованого запису церемонії «Оскар». Вручення статуетки за Найкращий документальний фільм вмонтують до міжнародної 90-хвилинної версії, повідомляє Deadline.

Раніше Суспільне, що володіє правами на трансляцію премії, обурилось рішенням компанії Disney вирізати із запису номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм», у якій перемогла українська стрічка.

В Україні пряма трансляція «Оскара» розпочалася о 1 годині ночі за київським часом, а закінчилася близько 4:20 ранку. Тож велика кількість глядачів України не змогла переглянути вручення премії. «Суспільне» планувало провести повторну трансляцію 90-хвилинної версії увечері понеділка, але виявилося, що там відсутні фрагменти із нагородженням та промовою Чернова.

Нагородження команди «20 днів у Маріуполі» PATRICK T. FALLON VIA GETTY IMAGES

На церемонії режисер стрічки Мстислав Чернов виголосив промову, в якій звернув увагу присутніх на Оскарі та глядачів кінопремії на звірства росіян, що відбуваються в Україні.

Виконавчий продюсер “Суспільне Культура» Лук’ян Галкін підкреслив, що минулого року скорочена версія містила нагородження номінації «Найкращий документальний фільм». Тоді в ній перемогла стрічка про «хорошого росіянина» Олексія Навального, вона також змагалась з українським фільмом «Будинок зі скалок» про дітей з Лисичанська.

«Ось прямий факт: тогорічна категорія «Документальний фільм» була включена в 90-хвилинну міжнародну версію, так само як і політична промова Юлії Навальної. Я не дуже вірю, що Disney планує сценарій 90-хвилинної версії без урахування прогнозів переможців – це звучить непереконливо для високорейтингового шоу«, – сказав Галкін.

До суспільної дискусії приєдналася й Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – закликала директорів компанії Disney додати “20 днів у Маріуполі” до скороченої версії премії Оскар