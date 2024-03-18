Друга «Дюна» перевершила касовий результат першого фільму

За два з половиною тижні у прокаті стрічка «Дюна: Частина друга» режисера Дені Вільнева зібрала 494,7 мільйона доларів від світового прокату. Тож наразі вона є найкасовішим фільмом 2024 року.

Другій «Дюні» також вдалося перевершити результат першої частини – він загалом зібрав 433 мільйони доларів у світовому прокаті, повідомляє Variety.

Касові збори другої частини складають 205 мільйонів доларів бокс-офісу в Північній Америці та 289,4 мільйона доларів від закордонного прокату. Очікується, що в понеділок загальна цифра перевищить позначку в 500 мільйонів доларів – показника, якого небагатьом фільмам вдавалося досягти в постпандемійний час.

За межами США та Канади «Дюна: Частина друга» має найбільші касові успіхи в Китаї ($36 млн), Великій Британії ($32,8 млн), Німеччині ($25 млн), Франції ($24,9 млн) та Австралії ($15,6 млн).

«Дюна: Частина друга» (Dune: Part Two) – сиквел стрічки «Дюна» (2021) канадського режисера Дені Вільнева. Фільми є екранізацією культового роману Френка Герберта. Друга «Дюна» продовжує історію пригод молодого герцога Пола Атріда на пустельній планеті Арракіс та показує початок його боротьби за її незалежність.