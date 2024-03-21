Бабуся Аріани Гранде у 98 років встановила новий рекорд чарту Billboard Hot 100

Про це пише People.

Композиція Ordinary Things американської попзірки, володарки «Греммі» Аріани Гранде, записана у співавторстві з Nonna, встановила новий рекорд у Billboard Hot 100. Вона потрапила до чарту Billboard Hot 100 та посіла 55-те місце.

Nonna, вказана як співавторка треку, — це 98-річна бабуся зірки Марджорі Гранде. Жінка стала найстаршою музиканткою, яка потрапила у чарт Billboard Hot 100.

Марджорі з’являється в кінці пісні Ordinary Things. У композиції вона розмовляє з Аріаною та ділиться мудрістю про стосунки, згадуючи своє заміжжя з покійним чоловіком Френком.

«Ніколи не лягай спати, не поцілувавши на добраніч. Це найгірше, що можна зробити. Ніколи, ніколи цього не роби. І якщо вам незручно це робити, ви не в тому місці – виходьте», — каже Nonna.

Ordinary things увійшла до нового альбому Eternal Sunshine, який посів перше місце в Billboard 200.

Марджорі отримала титул найстаршої після покійного Фреда Стобо, якому було 96 років, коли він потрапив у чарт Billboard.