На Київщині внаслідок масованого обстрілу постраждали 4 людини, пошкоджено ЛЕП, будинки й авто Білий дім розкритикував Трампа за «безглузду антисемітську риторику» » Сили оборони за добу знищили 750 окупантів, 26 артсистем та 10 БПЛА Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 70 бойових зіткнень. Українські бійці знищили щонайменше 750 окупантів та 16 бойових броньованих машин Про це 21 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 433 840 (+750) осіб

танків ‒ 6832 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+16)

артилерійських систем – 10 740 (+26)

РСЗВ – 1018 (+1)

засобів ППО ‒ 721 (+0)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10)

крилатих ракет ‒ 1922 (+0)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44)

спеціальної техніки ‒ 1741 (+3)