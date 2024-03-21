Сили оборони за добу знищили 750 окупантів, 26 артсистем та 10 БПЛА

Про це 21 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 433 840 (+750) осіб
- танків ‒ 6832 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+16)
- артилерійських систем – 10 740 (+26)
- РСЗВ – 1018 (+1)
- засобів ППО ‒ 721 (+0)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10)
- крилатих ракет ‒ 1922 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44)
- спеціальної техніки ‒ 1741 (+3)
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