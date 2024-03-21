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Сили оборони за добу знищили 750 окупантів, 26 артсистем та 10 БПЛА

Про це 21 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 433 840 (+750) осіб
  • танків ‒ 6832 (+4) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 13 074 (+16)
  • артилерійських систем – 10 740 (+26)
  • РСЗВ – 1018 (+1)
  • засобів ППО ‒ 721 (+0)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10)
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 242 (+44)
  • спеціальної техніки ‒ 1741 (+3)
21 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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