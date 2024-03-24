Британія застерегла Путіна від використання теракту, щоб посилити війну

У Великій Британії застерегли лідера Кремля Володимира Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України — співрозмовник з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду, в коментарі The Telegraph

Путін у суботу заявив, нібито для підозрюваних у теракті підготували «вікно» для переходу кордону з Україною.

«Відчайдушне прагнення Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, удаючи, що в Росії немає інакомислення», – заявив співрозмовник видання.

«Він (Путін) не повинен використовувати цей вигаданий зв’язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні», – додало джерело.

Алісія Кернс, голова Комітету у закордонних справах Палати громад, зазначила, що російські медіа-канали поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств.

«Немає жодних ознак будь-якого зв’язку (теракту) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність», – сказала Кернс.