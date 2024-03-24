Російська крилата ракета залетіла у Польщу

Одна з російських крилатих ракет, якою окупанти атакували Україну у ніч на 24 березня, залетіла на територію Польщі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Інформуємо, що 24 березня цього року о 04:23 [05:23 за Києвом] відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ”, — йдеться в повідомленні.

За даними польських військових, об’єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 с.

“Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого залучали польську та союзну авіацію”, – сказали у відомстві.

У Польщі заявили, що на постійній основі стежить за ситуацією на території України і готові забезпечити безпеку польського повітряного простору.