США та Британія ввели санкції проти Китаю за кібершпигунство

Сполучені Штати та Британія звинуватили Китай у масштабній кампанії кібершпигунства та ввели санкції.

Про це пише Reuters.

За їхньою заявою, мільйони людей, включаючи законодавців, науковців та журналістів, а також компанії, включаючи оборонні підрядники, постраждали від цієї кампанії.

Угруповання хакерів отримало назву Advanced Persistent Threat 31, або APT31. Влада Лондона та Вашингтона стверджує, що вона пов’язана з Міністерством держбезпеки Китаю і спрямовувала свої атаки на співробітників Білого дому, сенаторів США, британських парламентаріїв та чиновників у всьому світі, які критикували Пекін.

За словами американських чиновників, кампанія шпигунства, що тривала більше десяти років, націлена була на оборонних підрядників, дисидентів і низку американських компаній різних галузей. Цілями таких атак стали провідні постачальники мобільних пристроїв та технологій 5G.

Ліза Монако, заступник генпрокурора США, наголосила, що головною метою хакерської операції було придушення критики китайського режиму, компрометація урядових установ та крадіжка комерційної таємниці.

Внаслідок зломів було скомпрометовано робочі акаунти, особисті електронні листи, онлайн-сховища та телефонні записи.

Американська та британська влада ввела санкції проти фірми, яка, за їхніми твердженнями, є підставною компанією для Міністерства державної безпеки Китаю.

В американському Мінфіні повідомили, що під санкції потрапила компанія Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology, а також двоє громадян Китаю.