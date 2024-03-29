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Коли вірогідно може початися Третя Світова? » Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога Уночі 29 березня російська окупаційна армія запустила по території України 99 повітряних цілей. Натомість українські бійці знищили 58 «шахедів» і 26 ракет Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що усього ворог використав 99 засобів повітряного нападу, а саме 60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К» та 21 крилату ракету Х-101/Х-555. У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 84 повітряні цілі: 58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети Іскандер-К. «До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — додав Олещук.