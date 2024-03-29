Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог використав 99 засобів повітряного нападу, а саме 60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К» та 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К.
«До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — додав Олещук.
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