Прогноз погоди на вихідні 30–31 березня: навпростець … у літо

Останній березневий вікенд принесе практично літнє тепло в усі регіони України. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде ясною і без опадів, а термометри покажуть рекордні для кінця березня цифри.

Погода в суботу 30 березня

У суботу по всій Україні суттєво потеплішає. У східних областях, а також на Сумщині та Чернігівщині термометри покажуть +15…+18 °С (уночі — +5…+7 °С). На півдні та в центрі країни очікується +18…+21 °С (уночі — +6…+8 °С), на заході — +21…+24 °С (уночі — +7…+9 °С). Здається, погода занадто буквально сприйняла перехід на літній час: не забудьте, що вночі стрілки годинників будуть переведені на годину вперед.

День буде сонячним, без опадів. Ідеальний час, щоб відкрити сезон довгих піших і велосипедних прогулянок!

Якщо навесні вам традиційно надокучає поліноз, радимо почати користуватися сольовими назальними розчинами та антигістамінними препаратами — сезон цвітіння розпочався.

Погода в неділю 31 березня

Останній день березня буде сонячним і надзвичайно теплим для цієї пори, так що сміливо плануйте поїздки на пікнік, дачні клопоти або шопінг. Не забудьте «полегшити» свій гардероб і наносити на шкіру захисні засоби з SPF — сонце вже припікає.

У Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів піднімуться до +16…+18 °С, але буде досить вітряно. В інших північних і центральних регіонах країни, а також на півдні повітря прогріється до +18…+21 °С (уночі — +6…+7 °С). У західних областях можна вже вдягати футболки — тут синоптики прогнозують удень +22…+24 °С, а вночі — +7…+10 °С. Ось такий дивовижний стрибок із березня в червень!

Погода в понеділок 1 квітня

Квітень розпочнеться зі змінної хмарності без опадів. У Сумській, Чернігівській, Харківській і Полтавській областях очікується +16…+18 °С (уночі — +5…+7 °С). На сході, півдні та в центрі середня денна температура становитиме +19…+21 °С (уночі — +6…+9 °С). У західних регіонах погода на початку тижня буде літньою — +22…+24 °С (уночі — +7 °С).

Народні прикмети та вірування

За погодою 30 березня наші предки визначали, якими будуть квітень і травень. Якщо небо було ясним, чекали на сонячну весну і раннє літо. Цвітіння берез у цей час вказувало на те, що решта весни буде теплою і скупою на дощі.

Ясне зоряне небо ввечері та вночі 31 березня віщувало дощовий травень. А якщо в останній день березня здіймався сильний вітер, незабаром чекали на прихід справжнього літнього тепла.