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ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА

Про це 29 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
  • танків ‒ 6922 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 264 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10 991 (+28) од,
  • РСЗВ – 1023 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1807 (+7) од.
29 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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