Прогноз погоди на вихідні 30–31 березня: навпростець … у літо Зеленський розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні » ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 59 бойових зіткнень. Українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 820 окупантів Про це 29 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,

танків ‒ 6922 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 264 (+27) од,

артилерійських систем – 10 991 (+28) од,

РСЗВ – 1023 (+2) од,

засоби ППО ‒ 735 (+6) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),

крилаті ракети ‒ 2022 (+5),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1807 (+7) од.