ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА

Про це 29 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
- танків ‒ 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 264 (+27) од,
- артилерійських систем – 10 991 (+28) од,
- РСЗВ – 1023 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 735 (+6) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2022 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1807 (+7) од.
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