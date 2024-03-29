Зеленський розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні

Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки

очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.

«А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізуємо ситуацію», – сказав Зеленський, акцентувавши, що Україні зараз потрібна допомога.

Президент розповів, що Росія в «артилерійській війні на виснаження» має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.

«І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, — ред.) артилерія – 20 з мінусом», — додав він.

Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.

«Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися», — сказав український президент.