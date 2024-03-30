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Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента

Відповідні укази №203/2024 та №205/2024 опубліковані на сайті ОП.

«Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади заступника керівника Офісу президента України. Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади заступника керівника Офісу президента України», — йдеться в указах.

Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру, про що зазначено в указах №204/2024 і №206/2024.

Олексій Дніпров став заступником керівника ОП у 2021 році. У 2013 році він обіймав посаду заступника міністра освіти і науки України. З 2015 Дніпров був заступником очільника Адміністрації президента України Петра Порошенка, а з 2016 року по 2021 — керівником Апарату адміністрації президента.

Андрій Смирнов обійняв посаду заступника керівника ОП у 2019 році й відповідав за питання правової політики, а також правоохоронних і судових систем. Водночас він працював над створенням для РФ міжнародного трибуналу.

30 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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