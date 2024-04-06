Сирський: на Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають тактичний успіх

Українські війська мають певний тактичний успіх на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена, точаться важкі бої.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив головком, ворог намагається вийти на кордону Донецької області, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Вдень і вночі окупанти ведуть наступальні дії за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках загарбники намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

«Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському — в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки», — повідомив Сирський.

Він підкреслив, що Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. Спроби противника прорватися до міста були невдалими.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. У районі Кринок на лівому березі Дніпра окупанти намагаються витіснити наші війська з плацдарму.

«Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх», — заявив головнокомандувач ЗСУ.