Байден назвав підхід Нетаньягу до війни проти ХАМАСу «помилкою»

Президент США Джо Байден заявив, що він не згоден із підходом ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу до війни Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, визнаного у США терористичним, і що Ізраїль повинен закликати до припинення бойових дій для сприяння доставленню гуманітарної допомоги.

Іспаномовна мережа Univision взяла інтерв’ю у Байдена 3 квітня, через два дні після того, як ізраїльська атака забрала життя семи співробітників групи допомоги World Central Kitchen у Газі.

Байден сказав, що немає виправдання тому, що не надають продовольство та медичну допомогу жителям Гази, і що ці зусилля «слід докласти зараз».

«Я закликаю ізраїльтян просто закликати до припинення вогню, дозволити наступні шість-вісім тижнів повний доступ до всієї їжі та медикаментів, які надходять до країни, — сказав Байден. — Я розмовляв з усіма, від саудівців до йорданців і єгиптян. Вони готові заїхати. Вони готові перевезти цю їжу».

Минулого тижня Білий дім заявив, що Байден висловив подібні думки під час телефонної розмови з Нетаньягу, підкресливши, що гуманітарна ситуація в Газі є «неприйнятною».

Сполучені Штати також тиснуть на ХАМАС, щоб той погодився на угоду про припинення вогню з Ізраїлем, яка призведе до припинення бойових дій у Газі на шість тижнів. Пропозиція також передбачає звільнення деяких із близько 100 заручників, утримуваних терористичною групою, визначеною США, в обмін на звільнення Ізраїлем сотень палестинців, яких він ув’язнив.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що це «дуже серйозна» пропозиція, представлена ХАМАС у Каїрі, і її «слід прийняти».

«М’яч на боці ХАМАСу, — сказав Блінкен. — Світ спостерігає, що вони роблять».

Той факт, що ХАМАС ще не погодився з умовами, додав Блінкен, «говорить про те, що він думає про народ Гази».

ХАМАС заявив у вівторок, що ця пропозиція не відповідає його вимогам, але він її розгляне.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив у вівторок, що його країна не блокуватиме продаж британськими компаніями зброї Ізраїлю.

«Остання оцінка залишає нашу позицію щодо експортних ліцензій незмінною», — сказав Кемерон у Вашингтоні.

«Однак дозвольте мені сказати чітко, — додав він, — ми продовжуємо серйозно стурбовані проблемою гуманітарного доступу до Гази».

Ізраїль оголосив війну ХАМАС після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якої загинуло 1200 осіб і було захоплено близько 250 заручників. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, керованого ХАМАСом, у результаті подальшого контрнаступу Ізраїлю в Газі загинуло понад 33 000 людей, приблизно дві третини з них жінки та діти.

Блінкен сказав, що війна могла закінчитися кілька місяців тому, якби ХАМАС «поклав зброю, перестав ховатися за спинами мирних жителів і здався».

Високопоставлений американський дипломат сказав, що Байден «дуже чітко висловив наші занепокоєння, наші глибокі занепокоєння щодо здатності Ізраїлю вивести мирних жителів із зони небезпеки, щоб піклуватися про них» у разі ізраїльської атаки на південне місто Рафах.

Блінкен сказав, що не бачить нічого неминучого в Рафаху і не вірить, що щось станеться до зустрічі офіційних осіб США та Ізраїлю наступного тижня.

США виступають проти запланованої атаки на Рафах, а представники Білого дому заявили, що ізраїльтяни не поділилися планованою датою атаки з Вашингтоном.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив у понеділок, що ізраїльська армія визначила дату вторгнення ізраїльської армії в Рафах на кордоні Гази та Єгипту, регіон, де ховаються більше мільйона палестинців. Нетаньягу каже, що для перемоги у війні проти ХАМАС необхідний наступ Ізраїлю.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на слуханнях у Сенаті у вівторок, що смертоносний голод у Газі, швидше за все, прискорить насильство та призведе до тривалого конфлікту. США постійно тиснули на Ізраїль, щоб країна дозволила доставляти більше гуманітарної допомоги в Газу, щоб нагодувати голодуючих палестинців.

«Якщо Ізраїль хоче створити тривалий ефект, він повинен задовольнити гуманітарні потреби палестинського народу… І не маргінально», — сказав Остін.

Деякі міжнародні критики стверджують, що Ізраїль вчиняє геноцид, нападаючи на палестинців у Газі, мало піклуючись про їхню безпеку, переслідуючи бойовиків ХАМАС.

Але Остін відкинув це твердження, сказавши: «У нас немає доказів цього».