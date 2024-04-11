Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру

Про це заявила федеральна рада, передає Reuters.

«Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу», — йдеться в заяві.

Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

РФ заявила, що її представники не братимуть участі в заході, який організовує Швейцарія.

Пізніше президент України Волдимир Зеленський повідомив, що провів розмову з головою департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії. Вони обговорили підготовку до саміту.

«Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі. Ми продовжуємо тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті», — наголосив він.