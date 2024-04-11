ФБР: США грозит опасность теракта, подобного атаке на «Крокус сити»

ФБР обеспокоено опасностью, связанной с тем, что США может угрожать скоординированная террористическая атака – подобная той, что в прошлом месяце привела к гибели нескольких десятков человек в подмосковном концертном зале «Крокус сити».

Об этом говорится в подготовленном тексте выступления директора ФБР Кристофера Рэя, выступающего в четверг на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

«Мне трудно представить себе – на протяжении всей моей работы в правоохранительных органах – время, когда так много угроз общественной и национальной безопасности возникало бы одновременно», – подчеркивает Рэй. «Но сейчас, – констатирует он, – … это именно так».

Напомним, что 22 марта, в результате нападения на концертный зал в пригороде Москвы погибли, по меньшей мере, 144 человека. Речь идет о самом кровопролитном теракте в России за последние 20 лет.

Ответственность за случившееся взяло на себя отделение воинствующей террористической группировки «Исламское государство».

Американские официальные лица давно обеспокоены опасностью возможной атаки, осуществленной отдельным человеком или небольшой группой, в связи с настроениями, усилившимися в контексте войны между Израилем и ХАМАС. Однако, как отмечается в подготовленном тексте выступления Рэя, ФБР – в особенности после теракта в России – все больше беспокоит «возможность в нашей стране скоординированной атаки, подобной атаке “ИГ-Хорасан”, которую мы наблюдали в российском концертном зале несколько недель назад»

Цель Рэя – убедить законодателей продлить срок действия программы наблюдения за подозреваемыми, который истекает в этом месяце.

Некоторые изменения в этой программе были в среду заблокированы в Палате представителей. Некоторые законодатели от обеих партий утверждают, что предложенные меры недостаточно ограничивают полномочия правительства в данной сфере.

«Это (продление срока действия программы) критически важно для обеспечения безопасности нашей страны, а мы находимся в критической ситуации», – подчеркивается в тексте выступления директора ФБР.