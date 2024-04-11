ФБР: США грозит опасность теракта, подобного атаке на «Крокус сити» Серіал «Район Мелроуз» перезапустять через 25 років після виходу останньої серії » Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет. Глава крупной компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан — одна из немногих женщин, приговоренных во Вьетнаме к смертной казни за финансовые преступления Небывалым можно считать и масштаб мошенничества. Чыонг Ми Лан была признана виновной в получении кредитов на сумму 304 триллиона донгов (около 12,5 млрд долларов) от Saigon Commercial Bank. Однако общий ущерб от ее действий оценивается в 27 млрд долларов, и приговор суда обязывает ее вернуть именно такую сумму, хотя обвинение считает, что это вряд ли возможно. Есть мнение, что суд назначил Чыонг смертную казнь именно для того, чтобы оказать на нее давление и заставить вернуть хотя бы часть украденного. Чыонг Ми Лан вину не признала и возложила вину на своих подчиненных. Как сообщил агентству Reuters один из членов семьи Лан, она собирается обжаловать приговор. Вьетнамские СМИ подробно описывали подробности процесса. По их данным, для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов. Улики находились в 104 коробках общим весом 6 тонн. Вместе с Чыонг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек, они ожидают приговоров. Наличные в коробках По данным обвинения, Чыонг Ми Лан — супруга состоятельного гонконгского бизнесмена, также находящегося под следствием, — с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из SCB, в котором ей фактически принадлежало 90% акций. Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Лан. От аферы пострадало около 42 тысяч человек. В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что арестовали более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости. Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дала Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама. До Тхи Нхань, бывший руководитель инспекционной группы Государственного банка Вьетнама, которой предлагали взятку, рассказала во время судебного процесса, что наличные деньги в коробках передал ей бывший генеральный директор SCB Во Тан Ван. Поняв, что в них находятся деньги, Нхан отказалась от коробок, но Ван отказался принять их обратно. Судебный процесс, начавшийся 5 марта и закончившийся раньше запланированного срока, стал частью кампании по борьбе со взяточничеством, которое генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в течение многих лет обещал искоренить, хотя ощутимых результатов пока немного. В 2022 году в результате серии арестов акции крупных компаний Вьетнама подешевели на 40 млрд долларов, подорвав доверие инвесторов в непростой для быстрорастущей экономики момент. Кто такая Чыонг Ми Лан Чыонг Ми Лан происходит из китайско-вьетнамской семьи, живущей в Хошимине. Этот город, где проживает большая этническая китайская община, уже давно (со времен, когда он назывался Сайгоном и был столицей Южного Вьетнама) стал локомотивом вьетнамской экономики. Лан начинала с торговли на рынке, продавая вместе со своей матерью косметику, но после того как в 1986 году компартия начала экономические реформы, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам ей принадлежало несколько отелей и ресторанов. Хотя Вьетнам в основном известен своим быстрорастущим производственным сектором, большинство состоятельных вьетнамцев заработало на строительстве и спекуляциях с недвижимостью. Вся земля в стране официально принадлежит государству. Получение доступа к ней часто зависит от личных отношений с чиновниками. Вместе с ростом экономики росла и коррупция, в итоге стала повсеместной. К 2011 году Чыонг Ми Лан стала известной фигурой в Хошимине, и ей позволили организовать слияние трех небольших банков, испытывающих нехватку средств, в более крупную структуру — Saigon Commercial Bank. Вьетнамское законодательство запрещает любому частному лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и доверенных лиц Чыонг Ми Лан фактически принадлежало более чем 90% акций SCB. Лан обвинили в использовании власти для назначения менеджерами своих людей, они одобряли сотни кредитов для сети подставных компаний, которые она контролировала. Всего, по данным обвинения, кредиты Лан составили 93% всех займов банка. По данным прокуратуры, в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю вывезти из банка 108 триллионов донгов (более 4 миллиардов долларов) наличными и хранить их в подвале. Даже в самых крупных купюрах деньги должны были весить около двух тонн. Борьба с коррупцией «Такого показательного процесса, как этот, не было, я думаю, никогда за всю коммунистическую эпоху», — говорит Дэвид Браун, отставной сотрудник Госдепартамента США с большим опытом работы во Вьетнаме. Нгуен Фу Чонг считает, что народный гнев по поводу разгула коррупции представляет собой экзистенциальную угрозу для монополии Коммунистической партии на власть. Он всерьез начал кампанию по борьбе с коррупцией в 2016 году. В результате этой кампании, получившей название «пылающая печь», два президента и два заместителя премьер-министра были вынуждены уйти в отставку, а сотни чиновников получили дисциплинарные взыскания или были заключены в тюрьму. Теперь этот список пополнила и одна из богатейших женщин Вьетнама. «Я в недоумении, — говорит Ле Хонг Хиеп, руководитель программы по изучению Вьетнама в Институте Юсофа Исхака в Сингапуре. — Ведь это не было секретом. На рынке было хорошо известно, что Чыонг Ми Лан и ее группа Van Thinh Phat использовали SCB в качестве собственной копилки для финансирования массового приобретения недвижимости в самых престижных местах». Дэвид Браун считает, что ее защищали влиятельные фигуры, которые десятилетиями доминировали в бизнесе и политике страны. В том, как проходил судебный процесс, он видел попытку подтвердить власть партии над относительно свободной деловой культурой юга страны. «Нгуен Фу Чонг и его союзники по партии пытаются вернуть контроль над Сайгоном или, по крайней мере, не дать ему совсем ускользнуть из рук, — говорит он. — До 2016 года партия в Ханое позволяла этой китайско-вьетнамской мафии управлять городом. Они произносили все правильные слова, которые полагается говорить местным коммунистическим лидерам, но в то же время доили город, получая значительную долю денег, которые там делались». АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг возглавляет антикоррупционную кампанию Нгуен Фу Чонг — один из самых влиятельных генсеков Коммунистической партии за последние годы. Он восстановил авторитет консервативного крыла партии до уровня, невиданного со времен реформ 1980-х годов. Под его руководством партия поставила амбициозную цель — достичь статуса богатой страны к 2045 году с экономикой, основанной на технологиях и знаниях. Но ему 79 лет, у него слабое здоровье, и на следующем съезде партии в 2026 году ему наверняка придется уйти в отставку. Быстрый экономический рост во Вьетнаме неизбежно означает и рост коррупции. Если бороться с коррупцией слишком активно, это поставит под удар многие виды экономической деятельности. «В этом и заключается парадокс, — говорит Ле Хонг Хип. — Вьетнамская модель роста так долго зависела от коррупции. Коррупция была смазкой, которая поддерживала работу механизма. Если убрать смазку, он может перестать работать». bbc.com