FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків

Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей — Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців

Видання пише, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які вона вже частково окупувала раніше.

«Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами в рамках підготовки».