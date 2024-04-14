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FT: Росія може планувати масштабний наступ у 4 областях і на Харків

Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей —  Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців

Видання пише, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, які вона вже частково окупувала раніше.

«Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами в рамках підготовки».

14 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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