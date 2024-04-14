Иран захватил судно в Ормузском проливе

В Ормузском проливе иранские силовики из Корпуса стражей исламской революции захватили судно MSC Aries под португальским флагом, заявив, что оно связано с Израилем. Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что спецназовцы высадились на борт сухогруза и заставили его экипаж изменить курс и следовать в иранские воды.

Управляющая Aries компания MSC подтвердила захват судна Ираном и заявила, что работает «с соответствующими властями» над его безопасным возвращением и безопасностью 25 членов экипажа.

MSC арендует судно Aries у Gortal Shipping, аффилированной частично принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу компании Zodiac.

На видеозаписях иранских новостных каналов, якобы показывающих захват, фигурирует человек, спускающийся с вертолета на судно. Агентство Reuters смогло подтвердить, что судно на видео действительно MSC Aries, но не смогло подтвердить дату создания видео.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе после начала израильской военной кампании в Газе в октябре прошлого года. Израиль и Соединенные Штаты неоднократно вступали в столкновения с проиранскими группировками в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

Иран неоднократно грозился ответить на предполагаемые авиаудары Израиля по его консульству в столице Сирии — Дамаске 1 апреля, в результате которых погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая двух старших командиров.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что ожидает нападения Ирана на Израиль «скорее раньше, чем позже» и предостерег Тегеран от этого шага.

Военный представитель Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, в ответ на сообщения о захвате судна MSC Aries заявил, что «Иран понесет ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в пиратстве.

Во вторник глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что Тегеран может закрыть Ормузский пролив, если сочтет это необходимым.

По его словам, Иран рассматривает как угрозу присутствие Израиля в ОАЭ, с которыми Тель-Авив установил дипломатические отношения в 2020 году в рамках «Авраамских соглашений», заключенных при посредничестве Соединенных Штатов.

Объединенный центр морской информации, управляемый военно-морской коалицией западных стран, заявил, что суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов по транспортировке нефти в мире – должны проявлять осторожность и не задерживаться там.