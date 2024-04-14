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Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, — ЦАХАЛ

Про це повідомляє прессекретар ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі.

«Минулої ночі Іран розпочав атаку на Ізраїль, випустивши понад 300 загроз різного типу. Іранська загроза зіткнулася з повітряною та технологічною перевагою ЦАХАЛу разом із сильною бойовою коаліцією, яка разом перехопила переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення», — наголосив він.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході — напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану.

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14 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новости

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