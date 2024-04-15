Байден призвал Конгресс срочно одобрить помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса вечером в воскресенье провели телефонный разговор, посвящённый военной помощи Украине и Израилю — на фоне массированного удара, который Иран попытался нанести по Израилю в ночь на воскресенье. Как говорится в сообщении Белого дома, президент заявил о срочной необходимости принятия Палатой представителей законопроекта о выделении помощи Израилю, Украине и Тайваню, ранее одобренного Сенатом.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не выносил этот документ на голосование, поскольку он не устравивает многих республиканцев в Конгрессе. Они выступают за увязку принятия законопроекта с ужесточением миграционного законодательства или на изменениях в тексте документа, в частности включении возможности выделения Украине кредитов, а не прямой помощи.

После удара по Израилю, в отражении которого приняли участие в том числе средства ПВО США, однако, представители обеих партий заявляют о необходимости срочно выделить военную помощь еврейскому государству. Самый быстрый путь — принять уже одобренный Сенатом законопроект, в котором на помощь Израилю выделяется около 14 миллиардов долларов, а Украине более 60 миллиардов.

В разговоре с Байденом участвовали Джонсон, а также лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе. Все участники встречи прямо или косвенно призвали Джонсона вынести законопроект на голосование уже на этой неделе.

Спикер Палаты представителей ранее заявлял, что палата на неделе обсудит помощь как Израилю, так и Украине, однако намекал на то, что будет представлен некий видоизменённый вариант законопроекта. Ряд правых республиканцев ранее угрожали, что могут инициировать отставку Джонсона, если тот вынесет на голосование не устраивающую их версию.