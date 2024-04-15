Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Володимира Шведюка

Бригадного генерала Володимир Шведюка призначено командувачем військ ОК «Захід».

Про це повідомила пресслужба оперативного командування.

«Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних Сил України. Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною.

Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів», — заявив Шведюк.