Байден назвав Китай, Іран і Північну Корею друзями Путіна

Про це Джо Байден написав у статті для WSJ.

Матеріал американський президент присвятив Україні та Ізраїлю, які змушені відбивати ракетні атаки РФ та Ірану відповідно. За словами Байдена, зараз не час кидати друзів.

«Палата повинна ухвалити термінове законодавство про національну безпеку для України та Ізраїлю, а також надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі. На цьому третьому році російської війни Україна продовжує кидати виклик проти значно більшої армії. Українці повернули більш ніж половину території, яку РФ окупувала після її вторгнення у 2022 році. Вони неодноразово завдавали ударів російському флоту, здобуваючи важливі перемоги в Чорному морі. І вони розробили інноваційну зброю, особливо безпілотники, щоб протистояти російським військам. Це бойова сила з волею та вмінням перемагати», — наголосив Байден.

Президент наголосив, що обидві країни (прим. — Україна та Ізраїль) залежать від американської допомоги. Зараз, за словами Байдена, переломний момент.

«Путін посилює свій наступ за допомогою своїх друзів. Китай постачає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, яке є критично важливим для оборонного виробництва. Іран надсилає сотні БПЛА; Північна Корея надає артилерію та балістичні ракети. Україна, яка відчуває нестачу боєприпасів, втрачає територію, яку повернула», — пише Джо Байден.

Президент США відзначає, що в разі перемоги у війні, Росія наблизиться до НАТО, як ніколи раніше.

«Якщо пан Путін вторгнеться до союзника по НАТО, ми прийдемо йому на допомогу, як це зробили для нас наші союзники по НАТО після терактів 11 вересня. Ми маємо зараз збільшити підтримку України, щоб зупинити пана Путіна від зазіхання на наших союзників по НАТО та забезпечити, щоб він не втягнув війська США у майбутню війну в Європі», — пише Байден.

Американський лідер наголосив: якщо Конгрес ухвалить військову допомогу Україні та Ізраїлю, то США «не будуть виписувати бланки».

«Ми надішлемо військову техніку з наших власних запасів, а потім використаємо гроші, дозволені Конгресом, щоб поповнити ці запаси, купуючи в американських постачальників. Це включає ракети Patriot, виготовлені в Арізоні, ракети Javelin, виготовлені в Алабамі, і артилерійські снаряди, виготовлені в Пенсільванії, Огайо та Техасі. Ми б інвестували в промислову базу Америки, купували американські продукти, виготовлені американськими робітниками, підтримували робочі місця майже в 40 штатах і зміцнювали власну національну безпеку. Ми допоможемо нашим друзям, допомагаючи собі», — йдеться у зверненні.

Джо Байден впевнений, що Володимир Путін намагається зламати волю Заходу.