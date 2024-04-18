Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 «шахедів» Байден назвав Китай, Іран і Північну Корею друзями Путіна » ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 87 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки на 7 напрямках та знищили 910 окупантів Про це 18 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 456 960 (+910) осіб,

танків ‒ 7196 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 835 (+8) од,

артилерійських систем – 11 637 (+13) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 760 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5),

крилаті ракети ‒ 2093 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 618 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1915 (+5).