ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів

Про це 18 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 456 960 (+910) осіб,
- танків ‒ 7196 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 835 (+8) од,
- артилерійських систем – 11 637 (+13) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 760 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5),
- крилаті ракети ‒ 2093 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 618 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1915 (+5).
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