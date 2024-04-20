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Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прокуратуру Латвії.

За даними прокуратури, чоловіка звинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці в Україну з метою проведення диверсії. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Обвинуваченим є громадянин Латвії Іван Тарабанов. Розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.

У січні 2022 року він, не будучи військовослужбовцем збройних сил Латвії, порушив положення закону «Про участь Національних збройних сил Латвії у міжнародних операціях» з метою участі у збройному конфлікті на території України.

Завдання провести диверсію на території України чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи — «Олександра».

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане.

20 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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